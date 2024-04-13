Сумський ТЦК пожалівся на критику “мотиваційного” ролика про мобілізацію: про що мова

Користувачі соцмережі порівняли "рекламу" мобілізації з російською пропагандою, що ймовірно викликало обурення у співробітників ТЦК.

У Сумському ТЦК обурилися на коментарі користувачів соцмережі під "мотиваційним" відео, створеним Львівським обласним ТЦК та СП й вирішили підтримати своїх колег.

Відеозвернення Сумський ТЦК опублікував на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Ворожі пропагандисти вже протягом двох днів пишуть коментарі, закликаючі повалити конституційний лад в нашій державі, організувати масові заворушення, мета яких – роз'єднати наше суспільство", – йдеться у зверненні.

У коментарях до публікації Сумського ТЦК військкомів підтримали колеги з Житомира, але інші користувачі знов жорстко розкритикували допис.

Ймовірно, обурення співробітників ТЦК викликало те, що користувачі соцмережі порівняли львівську "рекламу" мобілізації з російською пропагандою та ІПСО. На їхню думку, замість мотивації цей ролик викликає страх перед ворогом, підриває довіру до ЗСУ й спричиняє репутаційну шкоду Україні, тому що демонструє велику кількість ухилянтів.

Нагадаємо, військовий розніс “мотиваційний” ролик Львівського ТЦК про мобілізацію.

Читайте також провідні новини дня: