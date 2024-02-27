Сумували за СРСР: на Закарпатті священники-комуністи УПЦ МП отримали підозру

Служба безпеки зібрала докази антиукраїнської діяльності настоятеля храму та священника чоловічого монастиря Хустської єпархії УПЦ МП на Закарпатті. Обидва клірики були ідеологічними прихильниками комуністичного режиму та поширювали пропаганду колишнього СРСР.

Про це повідомляє СБУ.

За даними слідства, фігуранти публічно розповсюджували через Інтернет заборонену комуністичну символіку та радянські гасла

Також задокументовано факти оприлюднення ними ворожого контенту на власних сторінках у соціальних мережах.

Під час обшуків у помешканнях фігурантів виявлено комп’ютерну техніку та мобільні телефони, які вони використовували для пропаганди кремлівських наративів.

На підставі зібраних доказів обом клірикам повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 436-1 Кримінального кодексу України (поширення комуністичної символіки та пропаганда комуністичного тоталітарного режиму).

Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Зловмисникам загрожує до п'яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, священник заховав у катафалк 10-річного хлопчика, щоб вивезти ухилянта до Молдови.

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