Сумував за рідними: у Польщі судитимуть українця, який прийшов до школи та поцілував чужу дитину

Чоловіку загрожує один рік позбавлення волі.
У столиці Польщі Варшаві 34-річний українець прийшов до місцевої школи. Він погладив та поцілував у лоб чужу дитину. Його затримали за порушення фізичної недоторканності неповнолітньої.
Про це повідомляє wiadomosci.dziennik.pl.
Інцидент стався на початку листопада у варшавському районі Влохи. 34-річний українець прийшов до школи. У гардеробній він підійшов до неповнолітньої дівчинки, погладив її та поцілував у лоб.
Прессекретарка окружної прокуратури Варшави Олександра Скшиняж повідомила, що чоловіка уже затримали і йому невдовзі оберуть запобіжний захід.
За даними видання, українець свої дії пояснив тим, що він скучив за своїми дітьми, які залишились в Україні, а тому і прийшов до школи та поцілував чужу дитину. У Польщі чоловіку загрожує один рік позбавлення волі.
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