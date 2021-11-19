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Сумував за рідними: у Польщі судитимуть українця, який прийшов до школи та поцілував чужу дитину

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Сумував за рідними: у Польщі судитимуть українця, який прийшов до школи та поцілував чужу дитину

wiadomosci.wp.pl

Чоловіку загрожує один рік позбавлення волі.

У столиці Польщі Варшаві 34-річний українець прийшов до місцевої школи. Він погладив та поцілував у лоб чужу дитину. Його затримали за порушення фізичної недоторканності неповнолітньої. 

Про це повідомляє wiadomosci.dziennik.pl. 

Інцидент стався на початку листопада у варшавському районі Влохи. 34-річний українець прийшов до школи. У гардеробній він підійшов до неповнолітньої дівчинки, погладив її та поцілував у лоб. 

Прессекретарка окружної прокуратури Варшави Олександра Скшиняж повідомила, що чоловіка уже затримали і йому невдовзі оберуть запобіжний захід. 

За даними видання, українець свої дії пояснив тим, що він скучив за своїми дітьми, які залишились в Україні, а тому і прийшов до школи та поцілував чужу дитину. У Польщі чоловіку загрожує один рік позбавлення волі.

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