Суми – під атакою ворожих БпЛА: вночі пролунала низка вибухів

Дрон / © ТСН.ua

Через нічну атаку у Сумах та навколишніх громадах була оголошена тривога. Жителі повідомляли про гучні звуки вибухів, які лунали протягом кількох годин. Влада закликала населення не залишати укриття та зберігати спокій.

Начальник Сумської ОВА Олег Григоров повідомив, що триває перевірка наслідків нічних атак.

«Сили оборони працюють. Наслідки атак з’ясовуються. Дякую захисникам, які цілодобово оберігають наші міста. Загроза триває – залишайтеся у безпечних місцях», – наголосив він.

Наразі уточнюється інформація про можливі руйнування та постраждалих.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 17 серпня російські військові атакували Сумську громаду. Внаслідок вибуху було пошкоджено навчальний заклад, але, на щастя, ніхто не постраждав.