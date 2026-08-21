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Суми під масованою атакою дронів РФ: спалахнула пожежа у житловому будинку
Російські безпілотники атакують Суми. Внаслідок одного з ударів у місті спалахнула пожежа у житловому будинку.
У ніч проти 21 серпня російська армія здійснює масовану атаку безпілотниками на Суми.
Про це повідомив начальник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко.
За його словами, внаслідок одного з ударів у Ковпаківському районі міста виникла пожежа у двоповерховому житловому будинку.
Інформація щодо можливих постраждалих та інших наслідків атаки наразі уточнюється.
Кривошеєнко наголосив, що атака на місто триває, та закликав мешканців залишатися у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги.
Нагадаємо, у ніч проти 17 серпня російські дрони масовано атакували Суми, завдавши удару по чотирьох локаціях. Унаслідок влучання у будинок загинуло подружжя — 75-річний чоловік та 72-річна жінка. Ударами також знищено й пошкоджено житлові будинки, склади, гаражі та транспортні засоби.