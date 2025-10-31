ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
346
Час на прочитання
1 хв

Суми у вогні: що відомо про нічні удари по місту

Окупанти влучили у житловий будинок. На місці виникла пожежа, є постраждалі.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Суми пережили атаку

Суми пережили атаку / © ДСНС

Уночі росіяни завдали серію ударів по житловому сектору та інфраструктурі міста Суми. За попередньою інформацією, травмовано 11 людей, серед них — четверо дітей.

Про наслідки повідомили у ДСНС.

«Унаслідок влучання в дев’ятиповерховий житловий будинок на верхніх поверхах загорілися п’ять квартир та сім балконів. Рятувальники врятували 12 жителів багатоповерхівки», — йдеться у повідомленні.

Наслідки атаки / © ДСНС

Наслідки атаки / © ДСНС

Крім того, у приватному секторі спалахнули дві будівлі господарського призначення, а вибуховою хвилею пошкоджено одноповерховий будинок на п’ять квартир.

Найбільші руйнування та масштабні осередки горіння виникли на об’єкті інфраструктури. Пожежі ліквідовано.

Раніше повідомлялося, що у Сумах гриміли вибухи, зафіксовані влучання у дев’ятиповерховий та двоповерховий житлові будинки у різних районах міста.

Дата публікації
Кількість переглядів
346
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie