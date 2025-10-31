- Дата публікації
Суми у вогні: що відомо про нічні удари по місту
Окупанти влучили у житловий будинок. На місці виникла пожежа, є постраждалі.
Уночі росіяни завдали серію ударів по житловому сектору та інфраструктурі міста Суми. За попередньою інформацією, травмовано 11 людей, серед них — четверо дітей.
Про наслідки повідомили у ДСНС.
«Унаслідок влучання в дев’ятиповерховий житловий будинок на верхніх поверхах загорілися п’ять квартир та сім балконів. Рятувальники врятували 12 жителів багатоповерхівки», — йдеться у повідомленні.
Крім того, у приватному секторі спалахнули дві будівлі господарського призначення, а вибуховою хвилею пошкоджено одноповерховий будинок на п’ять квартир.
Найбільші руйнування та масштабні осередки горіння виникли на об’єкті інфраструктури. Пожежі ліквідовано.
Раніше повідомлялося, що у Сумах гриміли вибухи, зафіксовані влучання у дев’ятиповерховий та двоповерховий житлові будинки у різних районах міста.