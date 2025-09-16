- Дата публікації
Суми: ворог атакував місто дронами, частина району – без світла і води
У Сумах російські дрони пошкодили складську будівлю та залишили частину абонентів у Зарічному районі без електроенергії й водопостачання. Постраждалих немає.
Близько години тому російські окупанти завдали удару по Сумам безпілотниками.
Один із ворожих дронів влучив у складську будівлю – там виникло згорання. На щастя, постраждалих немає.
Ще одне влучання призвело до знеструмлення частини абонентів у Зарічному районі міста. Без електрики залишився і один із водозаборів.
Наразі всі відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків атаки та якнайшвидшим відновленням електро- і водопостачання. Про це повідомив начальник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко.