Суми: ворог атакував місто дронами, частина району – без світла і води

У Сумах російські дрони пошкодили складську будівлю та залишили частину абонентів у Зарічному районі без електроенергії й водопостачання. Постраждалих немає.

Олена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

Близько години тому російські окупанти завдали удару по Сумам безпілотниками.

Один із ворожих дронів влучив у складську будівлю – там виникло згорання. На щастя, постраждалих немає.

Ще одне влучання призвело до знеструмлення частини абонентів у Зарічному районі міста. Без електрики залишився і один із водозаборів.

Наразі всі відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків атаки та якнайшвидшим відновленням електро- і водопостачання. Про це повідомив начальник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко.

