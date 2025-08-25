Суми знову під масованою атакою: ворог обстріляв громаду, є пожежі у житловому секторі

Дрон / © ТСН.ua

Близько опівночі 25 серпня зафіксовано понад 10 влучань у Сумах. Унаслідок атаки виникли пожежі у житлових будинках одного зі старостинських округів громади. На цю мить інформації про постраждалих не надходило.

Начальник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко повідомив, що рятувальні служби працюють на місцях влучань.

“Вже майже добу триває масована атака РФ по Сумщині. Знову ворожі БпЛА вдарили по території Сумської громади. Також є влучання на території Роменської громади.

Попередньо в обох громадах без жертв, інформація щодо постраждалих уточнюється. На місцях влучань – пожежі. Триває обстеження та ліквідація наслідків. Загроза триває – залишайтеся в укриттях і дотримуйтесь сигналів тривоги”, - додав начальник Сумської ОВА Олег Григоров

Ситуація у регіоні залишається напруженою, загроза нових атак триває.

