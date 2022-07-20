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Сунулися, куди не треба: ЗСУ за день знищили кілька штурмових груп окупантів на Луганщині

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Сунулися, куди не треба: ЗСУ за день знищили кілька штурмових груп окупантів на Луганщині

45 окрема артилерійська бригада ЗСУ

Українські захисники за день знищили кілька ворожих штурмових груп на Луганщині.

Ті намагалися потрапити вглиб території України.

Про це повідомив журналіст Роман Цимбалюк.

Сили оборони України продовжують припиняти спроби настання ЗС РФ із Луганської області углиб території України.

"18 липня було знищено кілька зведених штурмових груп зі складу угруповання військ РФ "Схід". Підтверджено загибель більше 16 та поранення понад 28 військовослужбовців ЗС РФ. Зокрема відомі прізвища деяких загиблих: Кравцов, Мелях, Макєєв, Старчук, Целіхів, Толстих", - написав журналіст.

Нагадаємо, що раніше ЗСУ знищили підрозділ мотострілків, ворожу ДРГ та вогневий взвод окупантів на Луганщині.

Також наприкінці червня у Луганській області підрозділи 80 (в/ч 87441, Чебаркуль) та 239 (в/ч 89547, Чебаркуль) танкових полків 90 танкової дивізії потрапили під артилерійський вогонь ЗС України. Внаслідок удару знищено 13 танків Т-72.

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