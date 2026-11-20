Зима буде на 1–2 градуси тепліша за норму / © Фото з відкритих джерел

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Супер-Ель-Ніньйо може стати одним із найпотужніших кліматичних явищ найближчого періоду. Через потепління води в екваторіальній частині Тихого океану змінюються атмосферні процеси, які впливають на погоду в різних куточках планети. Тож чи може це позначитися на українській зимі 2026–2027 років, яка, за попередніми розрахунками, очікується теплішою за кліматичну норму?

Про це розповіла начальниця відділу взаємодії зі ЗМІ Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха під час заходу «Погода, клімат, люди: 105 років гідрометеорологічній службі України».

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Чи зробить Супер-Ель-Ніньйо зиму в Україні теплою

Наталія Птуха пояснила, що найпомітніший вплив Ель-Ніньйо відчувають у тихоокеанському регіоні. Там підвищення температури океанічної води супроводжується змінами атмосферної циркуляції, температури повітря та кількості опадів.

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Для України ситуація складніша. Синоптикиня застерігає від безпосередніх висновків про те, якою буде погода в нашій країні лише на підставі цього кліматичного явища.

«Безпосереднього впливу на територію України, щоб ми сказали: якщо буде це Ель-Ніньйо, то у нас на 100% буде такий-то перебіг синоптичних процесів, немає. Опосередкований вплив, звичайно, є і може бути. Але якою мірою — це ще треба досліджувати», — пояснила Птуха.

Отже, Супер-Ель-Ніньйо може бути одним із чинників, що опосередковано впливатимуть на атмосферні процеси над Європою. Але передбачити за ним температуру чи кількість снігу в Україні на всю зиму неможливо.

Що таке Супер-Ель-Ніньйо і чим воно відрізняється від Ла-Нінья

Ель-Ніньйо — це періодичне кліматичне явище, під час якого поверхневі води в центральній та східній частинах екваторіального Тихого океану стають аномально теплими. Вони передають додаткове тепло й вологу атмосфері, змінюючи циркуляцію повітря та погодні умови в різних частинах світу.

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Протилежна фаза цього природного циклу називається Ла-Нінья. Під час неї температура води в цій частині океану, навпаки, знижується. Обидва явища належать до кліматичного циклу ENSO і періодично змінюють одне одного.

За прогнозом американського Центру прогнозування клімату NOAA, сильне або дуже сильне Ель-Ніньйо, найімовірніше, зберігатиметься протягом зими 2026–2027 років. Імовірність такого сценарію оцінюють більш ніж у 79%. Водночас навіть потужне явище не означає однакової погоди в усіх регіонах планети: його наслідки залежать від багатьох інших кліматичних чинників.

Якою може бути зима 2026–2027 років в Україні

За попередніми розрахунками Українського гідрометцентру, Українського гідрометеорологічного інституту та світових прогностичних центрів, середньомісячна температура зимових місяців в Україні може бути на 1–2 градуси вищою за кліматичну норму.

«Це за розрахунками на сьогодні. З наближенням до кожного місяця ми будемо цю інформацію уточнювати і завжди випускається місячний прогноз. Там уже є більш точні розрахунки середньомісячної температури та розподілу опадів», — зазначила Птуха.

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Водночас тепліша за норму зима зовсім не означає, що морозів не буде. Йдеться про середні показники за тривалий період, тому відлиги можуть чергуватися з хвилями похолодання та снігопадами.

Показовим є сезон 2019–2020 років: тоді метеорологічна зима в Україні вперше за історію спостережень не настала. Її визначають не за календарем чи першим снігом, а за стійким переходом середньодобової температури нижче нуля на кілька днів поспіль.

Що ще може вплинути на зимову погоду

Окрім температури Тихого океану, синоптики стежать за станом полярного, або циркумполярного, вихору — масштабної циркуляції холодного повітря навколо полюса. Якщо його структура порушується, це може змінити рух повітряних мас і сприяти проникненню холоду з Арктики в нижчі широти.

За словами Птухи, такі зміни неможливо надійно спрогнозувати заздалегідь. Науковці постійно відстежують стан полярного вихору, щоб оцінювати можливі наслідки для погоди.

Тому робити остаточні висновки про те, наскільки морозною чи сніжною буде зима в Україні, поки зарано. Сезонні розрахунки показують лише загальну тенденцію, а точніші прогнози щодо температури й опадів синоптики уточнюватимуть із наближенням кожного зимового місяця.

Якою може бути зима в Україні: попередні прогнози та холодні сюрпризи

Кліматолог Віталій Шпиг раніше пояснював, що Ель-Ніньйо не керує українською погодою безпосередньо, але може впливати на атмосферні процеси опосередковано. За його оцінкою, тривалі періоди відносного тепла можуть змінюватися різкими арктичними похолоданнями, а температура під час окремих холодних хвиль може опускатися до мінус 20 градусів.

Сезонні моделі ще восени давали перші сигнали щодо майбутньої погоди в Європі. Зокрема, прогнози на зиму 2026–2027 років вказували на підвищену ймовірність температури вище середньої на значній частині континенту. Водночас метеорологи застерігали: сезонні моделі не дозволяють передбачити конкретні дати снігопадів чи морозів.

Навіть питання про біле Різдво залишається відкритим. Кліматологиня Віра Балабух пояснювала, що сильні морози можливі навіть у теплу за середніми показниками зиму, а ймовірність снігу залежатиме від того, коли саме до України надходитимуть холодні повітряні маси.

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