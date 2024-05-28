Портников філігранно розніс "хорошу руську" Латиніну через імперську спадщину

У соцмережах активно обговорюють ефір на youtube-каналі російського опозиційного журналіста Марка Фейгіна. Фейгін запросив до дискусії щодо російського імперського минулого українського журналіста Віталія Портникова і російську "ліберальну" журналістку Юрію Латиніну.

Чому ця розмова викликала такий резонанс українців, як Портников довів, що російський ліберал "закінчується" на українському питання і "розніс" тези Латиніною, розбирався ТСН.ua.

Що сказала Латиніна

Дискусія була присвячена імперській спадщині Росії. Латиніна, яка почала розмову, заявила, що, на її думку, українці безпідставно взяли на себе роль жертви, бо були "партнерами по імерії".

Латиніна вважає, що зображення росіян як "генетичних імперців" є частиною української "військової пропаганди".

"Україна і Росія будували цю імперію разом. Величезна кількість українців, державних діячів — від Паскевича, Рум’янцева та Розумовського і до Брежнєва, Семичастного та Підгірного. Тобто Україна мала щонайменше блокуючий пакет у цій імперії. Досить безглуздо розглядати цей період як пригнічення. Тому що я не розумію, навіщо розглядати себе жертвами, якщо люди переможці. І якщо порівнювати, як розвивалася західна частина України, яка перебувала у складі Австро-Угорщини,... навіть там таких людей [українського походження] було менше на державних посадах", – заявила російська "лібералка".

Вона вважає, що війна РФ з Україною – ледь не громадянська, бо більша половина Росії має родичів в Україні.

Блискуча відповідь Портникова: головні тези

По перше, Портников не погодився з тезою, що є українським пропагандистом і пояснив, що українці і росіяни – ніякі не брати.

"Я журналіст і вважаю, що маю об’єктивно дивитися на події та на історію. І я не вважаю, що війни та інші катаклізми повинні якимось чином впливати на мою позицію. Я не вважаю, що я повинен брехати російському окупанту на українській землі і говорити йому, що він прийшов до братів, якщо він ніякого відношення до цих людей не має, а його родинні зв’язки пов’язані виключено з тим, що імперія перемішувала народи і якусь кількість вихідців з українських земель, які вирішили прийняти російську ідентичність і російсько-імперський погляд на світ переселилися на чужу територію. Ці люди не були та не будуть братами українців просто тому, що вони зробили інший історичний вибір", – пояснив Портников.

"Я і своїм співвітчизникам ніколи не розповідаю красивих казок, якими їх справді годують професійні пропагандисти та пройдисвіти, багато з яких вам добре відомі та в обох з вас заслужили популярність в ефірах, насамперед у російськомовної аудиторії", –дорікнув журналіст Латиніній та Фейгіну, натякаючи на скандального ексрадника ОП Олексія Арестовича, який "не вилазив" з ефірів обох росіян.

Теза, що українці і росіяни – брати і "партнери" є путінським наративом.

Віталій Портников "розніс" тези російської журналістки. Він наголосив, що українці ні в якому разі не були "партнерами" росіян по імперії. Так, дійсно чимало людей українського походження перебувало на важливих державних посадах як в Російській імперії, так і в часи СРСР чи навіть зараз – у путінськй РФ. Але ціною цього завжди була відмова від власної ідентичності і русифікація.

"Я категорично заперечую проти цього путінського наративу про українців, які мали блокуючий пакет і про це "рівне" партнерство у будівництві Російської імперії. Це брехня, бо справді брати участь у будівництві Російської імперії могли лише ті люди українського етнічного походження, які відмовлялися від власної ідентичності, та приймали чужу, Московську, наприклад, а потім російську національну ідентичність.

А ті українці, які не були готові до подібних дій, завжди були ворогами цієї імперії, завжди нею переслідувалися і зневажалися. І це стосується не лише українців", – підкреслив український журналіст.

Історичні приклади "братських" відносин

Портников нагадав Латиніній, що "братні" відносини двох народів розпочалися ще з нападу Володимиро-суздальського князя Андрія Боголюбського на Київ 1169 р., після чого місто було спустошене, зруйноване і розрабоване, а більшість його мешканців – вбиті.

"Якщо вже перейти до історичної освіти пані Латиніної: коли сталася перша взаємодія цих двох територій, коли Андрій Боголюбський створив те, що потім стане Москвою та Росією. Перше, що сталося – це руйнування та знищення Києва. Яке це партнерство, коли тебе грабують, убивають та ґвалтують? Те, що ми бачили зараз у Бучі, було за Андрія Боголюбскього в тих же масштабах.

Про яке партнерство ми говоримо, коли війська іншого божевільного, Петра І повністю знищували Батурин, жінок та дітей? Якщо це ваше населення, то навіщо ви вбиваєте жінок і дітей.

Про яке партнерство ми говоримо, коли у 20-х роках ХХ століття усі ваші армії, які брали участь у громадянській війні за майбутнє Росії – що "білі", що "червоні" – знищували українську державність. Що Денікін, що Ленін. Це яке партнерство" – нагадав Портников.

Українці і росіяни – дві різні країни, народи і світогляди

Український журналіст наголосив, що історія Росії та історія України – це історії двох різних країн, на різних континентах у Європі.

"І ми не хочемо бути частиною цієї цивілізації та цієї поразки. Ми будуємо тут державу самодостатню: з українською мовою, з українською культурою, з реальним баченням нашої державної історії, до якої нинішня Росія не має жодного стосунку", – зазначив він.

Пізніше Портников у соцмережах прокоментував дискусію. Він вкотре наголосив, що українці можуть бути "рівними партнерами" росіян в імперському будівництві, якщо відмовляться від власної ідентичності, і братимуть участь у переслідуваннях співвітчизників, які хочуть цю ідентичність зберегти.

"Тільки це не називається "рівноправним партнерством". Це називається колаборацією, зрадництвом, комплексом неповноцінності, неповагою до себе", – підсумував журналіст.

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