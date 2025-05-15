Суперечка в Овальному кабінеті: що Зеленський сказав дружині після перепалки з Трампом

Про суперечку президентів в Овальному кабінеті Олена Зеленська дізналась із публікацій у ЗМІ / © Associated Press

Реклама

Суперечка з американським лідером Дональдом Трампом в Овальному кабінеті була для президента України Володимира Зеленського складним емоційним викликом, який він мужньо витримав.

Про це розповіла перша леді України Олена Зеленська в інтерв’ю журналістці ТСН Марічці Падалко на YouTube-каналі.

Перша леді вважає, що їй пощастило, тому що коли скандал в Овальному кабінеті транслювали наживо, вона була «чимось зайнята», тож дізналась про все вже з новин разом з реакціями журналістів та аналітиків.

Реклама

«[Дивилась — ред.] вдома. І мені пощастило, що я дивилася вже рефлексії, до речі, на каналі „1+1“… бо таке напруження було важко витримати. Потім я вже швидко передивилася, що було, і мені було цікаво, що про це думають інші. І мене потішило, слава Богу, що реакція була така ж сама, як і в мене», — поділилась Зеленська.

Вона розповіла, що тоді її наповнювало співчуття і бажання підтримати президента, тому що вона усвідомлювала, що йому було дуже складно витримати таке напруження.

«Я знаю його характер, тому розуміла, наскільки він тримається. І це було мужньо, і він все витримав», — зауважила перша леді.

Потім вона зателефонувала чоловікові, щоб підтримати та дізнатись, як він.

Реклама

«Я просто питала, що там, як. Він каже, „нормально, все нормально. Ми працюємо. Все, пока“. Ну, він стійкий. Я не думаю, що це йому було приємно і не складно. А вже ж це був для нього виклик емоційний, важкий. Проте все нормально», — розповіла Олена Зеленська.

На питання, чи була реакція президента передбачуваною, перша леді відповіла, що він її не здивував і був самим собою.

«Це був Володимир Зеленський, хоча все було поза дипломатичним протоколом. Тобто це було взагалі не так, як завжди це буває. Проте в нього така відповідальність і було зрозуміло, що він не зможе просто скинути з себе цю напругу і вийти», — додала Олена Зеленська.

Нагадаємо, суперечка Трампа та Зеленського викрила межі можливостей союзників Америки у спробах вплинути на наміри Трампа швидко покласти край російському вторгненню до України.

Реклама