Суперфінал "Танців з зірками" та поширення "Омікрону" планетою. П'ять новин, які ви могли проспати

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П'ять новин, які ви могли проспати:
- У неділю, 29 листопада, на телеканалі "1+1" відбувся грандіозний суперфінал "Танців з зірками". Читати далі –>
- Нарешті стали відомі імена переможців танцювального шоу. За підсумками оцінок суддів та глядацького голосування цього року тріумфувала пара Артура Логая та Анни Кареліної. Читати далі –>
- Всесвітня організація охорони здоров'я наразі не має достатніх даних, які б підтверджували більшу небезпечність штаму "Омікрон" в порівнянні з іншими мутаціями коронавірусу, зокрема варіантом "Дельта". Читати далі –>
- У Великій Британії зафіксували третій випадок захворювання на новий штам коронавірусу "Омікрон". Читати далі –>
- Два випадки захворювання на новий штам коронавірусу "Омікрон" виявлено в столиці Канади Оттаві. Читати далі –>
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.