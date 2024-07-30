Супермаркети тимчасово скоротили асортимент деяких товарів — подробиці

Через дефіцит та відключення електроенергії в Україні деякі мережі супермаркетів переглянули і тимчасово скоротили асортимент товарів з обмеженим терміном придатності.

Про це пише видання LIGA.net із посиланням на інформацію українських торговельних мереж.

"Ми регулярно перевіряємо товар на відповідність органолептичних показників стандартам якості та скорочуємо терміни реалізації продукції, навіть тієї, що упакована у вакуум або у газомодифікованому середовищі", — зазначають в супермаркетах.

В мережах торгівлі також оптимізували логістику постачання продуктів, щоб скоротити час на доставлення в пункти продажів.

Також торговельні представники повідомили, що люди перестали робити запаси продуктів вдома через тривалі відключення електроенергії.

За такими групами товару, як м'ясо, молочна продукція, охолоджена риба, торти, для максимального збереження свіжості товару в деяких великих мережах "працюють без перехідного залишку на складах".

Тим часом названо популярні продукти, на які найбільше зросли ціни від початку року. Вартість деяких популярних позицій покупців зросла на 10-12%.

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