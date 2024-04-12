Суперсила «Допомога ЗСУ» від Київстар посилює зв’язок для ППО

У рамках спільної благодійної ініціативи «Нам тут жити: мобільні системи зв’язку для ППО» для підтримки Повітряних сил об’єднались фонд «Повернись живим», компанія Київстар, її абоненти та небайдужі українці. Зокрема, абоненти передоплаченого зв’язку Київстар можуть долучитись, підключивши благодійну Суперсилу «Допомога ЗСУ».

Мета ініціативи – забезпечити захисників Повітряного командування «Південь» десятьма комплексними апаратними зв’язку та необхідним обладнанням загальною вартістю 65 мільйонів гривень.

Абоненти Київстар можуть підключити унікальну благодійну Суперсилу «Допомога ЗСУ» — це спеціальна підписка, яка дозволяє робити щомісячний донат до 50 грн, просто користуючись мобільним зв’язком. Донат автоматично списується під час оплати тарифу без додаткових платежів для абонента, поки у нього підключена підписка. Завдяки Суперсилі з початку повномасштабного вторгнення було зібрано понад 65 180 930 грн на гуманітарні потреби ЗСУ.

Як підключити Суперсилу «Допомога ЗСУ»:

переконатись, що у вашому тарифі є Суперсила «Допомога ЗСУ» — це зручно зробити у застосунку «Мій Київстар»;

підключити Cуперсилу «Допомога ЗСУ» — це можна зробити через застосунок «Мій Київстар», за номером 500 або за USSD-запитом *550*11*1#;

просто сплачуйте за свій тариф як завжди, а Київстар перерахує до 50 грн з кожної оплати тарифу до фонду «Повернись живим».

Нагадаємо, що Київстар виділив фонду компетентної допомоги армії «Повернись живим» 50 мільйонів гривень у межах спільної ініціативи.

«Комплексні апаратні звʼязку — це нові прохідні вантажівки, які супроводжують протиповітряні ракетні комплекси. Вони забезпечують сталий та захищений канал зв’язку між дивізіоном і командуванням. Обладнані усім необхідним, аби військові фахівці могли розгорнути зв’язок у польових умовах та швидше збивати ворожі повітряні цілі», — говорить консультант «Повернись живим» Олексій Дубинка.

Проєкт триватиме до досягнення цільової суми збору розміром 65 мільйонів гривень. Детальніша інформація – на сторінці проєкту.