"Супермама" підставила "супертата": після гучного скандалу зі статками прокурор пішов у декрет

Олександр Малєєв з дружиною / © Главком

Реклама

Офіс Генерального прокурора видав наказ про звільнення заступника керівника Спеціалізованої екологічної прокуратури Олександра Малєєва, але посадовець пішов у декретну відпустку, що унеможливлює його звільнення.

Про це повідомляє «Слідство.Інфо».

Від телешоу до перевірок

Скандал навколо прокурора виник після його участі в телешоу «Супермама», де він разом із колишньою та теперішньою дружинами демонстрував дороге майно, та розповідав про пологи в США. Цей епізод став приводом для перевірки його декларації НАЗК, яке виявило неправдиві дані.

Реклама

За результатами перевірки, 9 липня 2025 року Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів (КДКП) подала прокурора на звільнення. Вже наступного дня після цього рішення, 10 липня, Олександр Малєєв оформив відпустку по догляду за дитиною до 11 вересня 2026 року. 23 липня Офіс Генпрокурора видав наказ про його звільнення, але виконати його можна буде лише після завершення декретної відпустки.

Закон на боці прокурора

На запитання журналістів, чому він пішов у декрет, Малєєв відповів: «А чому у нас існує таке право, надане законом?». Адвокатка Надія Чухраєва підтвердила, що роботодавець не має права звільнити працівника, який перебуває у відпустці по догляду за дитиною, якщо ініціатива звільнення йде від роботодавця.

Олександр Малєєв також заявив, що не згоден з рішенням КДКП та оскаржує його в суді. Журналісти знайшли ухвалу суду про відкриття провадження за позовом прокурора щодо визнання наказу про звільнення протиправним та поновлення його на посаді. Залишається відкритим питання про те, чи отримував Малєєв виплати у зв’язку з відпусткою, на яке він не надав прямої відповіді, зазначивши, що все буде видно у його декларації.

Нагадаємо, Олександр Малєєв не задекларував оренду елітного будинку площею 130 м² у Бучі Київської області, вартість якої може сягати близько $3 тисяч на місяць. Саме цей факт став відомим завдяки відвертостям його дружини на телебаченні. Анна Малєєва підтвердила оренду будинку, але стверджувала, що не знає точної вартості, і зазначила, що родина живе «на два міста» — Одесу та Київ.