SUPERWOMAN 2021: СЕО Moneyveo поділилася авторською методикою досягнення цілей

Нещодавно в Києві відбувся бізнес-форум SUPERWOMAN. На заході СЕО фінтех-компанії Moneyveo Альона Андронікова вперше презентувала аудиторії авторську модель "Спіраль досягнень".

SUPERWOMAN – це перший в Україні форум у форматі Women2Women, створений жінками і для жінок. Це унікальний майданчик для розвитку і навчання, народження ідей і проєктів, обміну досвідом та інсайтами, натхнення і нетворкінгу. У заході взяли участь Ярослава Гресь, Олена Голець, Марина Авдєєва, Валерія Гузема та інші бізнес-леді.

СЕО Moneyveo виступила з темою: "Як вийти з кола? Авторська модель досягнення цілей". Як зізналася сама Альона, для неї це перший вихід на сцену, коли необхідно розповідати не про звичні hard речі, такі як трансформація, скоринг, логоритмічні регресії тощо, а про soft mindset – тобто, про власний світогляд і систему цінностей.

"Незважаючи на мій 22-річний досвід підприємницької діяльності, я лише нещодавно зрозуміла, яка філософія закладена у мою систему координат досягнення успіху. І цією теорією я хочу поділитися з вами. Я зрозуміла одну фундаментальну річ. Головне не те, куди ми йдемо, а те, як ми трансформуємося на своєму шляху, – підкреслила Альона. Важливо порівнювати себе теперішню із тою, яка була вчора. Ставте собі питання: чим сьогодні я стала краще? Якою я хочу бути завтра і як прийду до бажаного результату? Самореалізація через самопізнання дає колосальний заряд енергії для того, щоб рухатися далі".

Суть спіралі досягнень Альони

Авторська модель "Спіраль досягнень" – це особиста теорема, яку СЕО Moneyveo довела слухачам. Вона полягає у наявності трьох рушійних сил на кожному витку спіралі:

Цінності (навіщо, заради чого ми що-небудь робимо). Ресурс (завдяки чому це робимо). Мета (об'єкт досягнень).

Кожен новий виток починається з цінностей. Щоб пояснити, як ця модель працює, Альона поділилася особистим життєвим прикладом. Вона розповіла, як їй вдавалося відчувати свої цінності, знаходити внутрішні ресурси і нові цілі на певному етапі життя.

У 19 років, будучи студенткою двох вищих навчальних закладів і паралельно працюючи, Альона усвідомила, що у 25 років хоче стати фінансовим директором. Використавши наявні на той момент цінності (бажання стати незалежною від батьків, отримувати самостійний заробіток і реалізувати свої перші бізнес-ідеї), ресурси (час, здоров'я і драйв), дівчина розробила власний action plan (зробила конкретні кроки). Завдяки наполегливості та реалізації цього плану Альона у 25 років таки досягла своєї мети. Наступна її ціль полягала в тому, щоб стати власником бізнесу.

Сьогодні Альона Андронікова є не тільки CEO лідера ринку небанківського споживчого кредитування, компанії Манівео, але і co-founder сервісу онлайн-кредитування у В'єтнамі. Їй вдалося зібрати мотивовану команду, збільшити обороти компанії у 10 разів, побудувати систему створення продуктів і вийти на міжнародний ринок. Під її керівництвом Moneyveo подолала позначку в 1 мільйон клієнтів.

"Наразі мною рухають такі цінності – бачення: тобто можливість взяти щось з майбутнього, щоб зробити сьогодення кращим. Значимість: бути не лише топменеджером або лідером на ринку фінансових послуг, але й значущою для багатьох людей. Партнерство: важливо не тільки віддавати свій досвід, експертизу і навички, а й отримувати зворотний зв'язок – відгуки, подяку, критику", – ділиться Альона. А для того, щоб почати працювати над своїми цілями і собою вже зараз, експерт порадила скористатися перевіреним ритуалом, інструментом досягнення цілей – "10 на 30".

Записуючи щодня свої цілі, слід ставити собі питання лише не: "Чого я хочу досягти?", а: "Якою я хочу бути коли цього досягну?".

Нагадаємо, СЕО Moneyveo є успішною бізнес-леді і визнаним експертом у сфері fintech, лідером рейтингів міжнародних і національних масштабів. Альона Андронікова входить до "ТОП-25 найуспішніших жінок українського бізнесу" (рейтинг "Власть денег"), до "ТОП-50 найвпливовіших жінок фінтех" (від Української асоціації фінтех та інноваційних компаній). Її досягнення відзначені в міжнародному спеціалізованому рейтингу "Топ-25 жінок-лідерів фінтех-сфери Європи 2021" та ін.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання