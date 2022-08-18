Супроводжував колони окупантів до Києва: жителя Сумщини підозрюють у держзраді

Мешканця Сумської області підозрюють у державній зраді, бо допомагав російським окупантам від початку війни, 24 лютого.

Слідчі встановили, що зрадник від перших днів повномасштабного вторгнення агресорки Росії на власному автомобілі супроводжував колони техніки окупантів на території Сумщини. Таким чином він створив всі передумови для успішного проходження загарбників до Київської області.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Місцевий житель добре орієнтувався на місцевості, багато знав про можливі дороги, що ведуть в обхід основних. Крім того, він володів інфрмацією також місцезнаходження військовослужбовців Збройних Сил України. В Офісі генпрокурора наголошують: зрадник встиг провести понад 120 одиниць ворожої техніки.

Втім, навіть після звільнення Сумщини від окупантів прихильник путінських військ продовжив співпрацювати з ворогом. Чоловік збирав дані про місця розташування, кількість та озброєння воєнізованих формувань у регіоні. За допомогою одного з месенджерів передавав своєму куратору координати військових об’єктів.

Правоохорнці провели обшуки за місцем проживання підозрюваного. У нього вилучили комп’ютерну техніку та мобільні телефони. Вони мають докази співпраці з представниками агресорками Росії.

Як повідомлялося, Служба безпеки встановила, що 51-річного мешканця Запоріжжя, якого завербував агент російської ФСБ. Він корегував ракетні удари по Запоріжжю. За це йому поообіцяли керівну "посаду" у разі окупації міста. Встановлено дев'ять епізодів співпраці з ворогом.

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