Супроводжував колони росіян: у Сумській області спіймали зрадника (фото)

У Сумській області правоохоронці повідомили чоловіку про підозру в державній зраді.

Затриманий добровільно співпрацював з російськими військовими і допомагав окупантам пересуватись територією України в обхід позицій ЗСУ.

Про це сьогодні, 6 травня, повідомили у пресслужбі МВС України.

"Підозрюваний добровільно розпочав співпрацювати з окупантами. Зокрема передавав ворогу інформацію про безпечні шляхи пересування по території Боромлянської об’єднаної територіальної громади, місця перебування представників Збройних Сил України та інших військових формувань. Крім того, ще й особисто супроводжував колони ворожої військової техніки", - йдеться у повідомленні.

Зловмисника затримали, вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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