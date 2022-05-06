Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Супроводжував колони росіян: у Сумській області спіймали зрадника (фото)

Дата публікації
Перегляди
233
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Супроводжував колони росіян: у Сумській області спіймали зрадника (фото)

МВС

У Сумській області правоохоронці повідомили чоловіку про підозру в державній зраді.

Затриманий добровільно співпрацював з російськими військовими і допомагав окупантам пересуватись територією України в обхід позицій ЗСУ.

Про це сьогодні, 6 травня, повідомили у пресслужбі МВС України.

"Підозрюваний добровільно розпочав співпрацювати з окупантами. Зокрема передавав ворогу інформацію про безпечні шляхи пересування по території Боромлянської об’єднаної територіальної громади, місця перебування представників Збройних Сил України та інших військових формувань. Крім того, ще й особисто супроводжував колони ворожої військової техніки", - йдеться у повідомленні.

Зловмисника затримали, вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Читайте також:

Наступна публікація