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Супутник для українських військових: стало відомо, чим він буде корисним ЗСУ (фото)

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Супутник для українських військових: стало відомо, чим він буде корисним ЗСУ (фото)

Генштаб ЗСУ

Супутник ICEYE, який придбав фонд Сергій Притули на зібрані українцями гроші, може сканувати об'єкти на Землі за будь-якої погоди та вміє "бачити" через перешкоди.

Це є неабиякою перевагою для ЗСУ

Про це повідомив СтратКом ЗСУ.

Там зауважили, що ICEYE – не просто компанія-власниця групи супутників, які роблять знімки високої якості. Супутники ICEYE проводять знімання за допомогою синтезованої радіолокаційної апертури (SAR), яка дозволяє в будь-який час доби і за будь-якої погоди сканувати об'єкти. 

"Системи SAR завдяки автоматичному розпізнаванню об'єктів із застосуванням розподіленого радіолокаційного зображення та цифрової обробки сигналів здатні бачити... через перешкоди. Тобто, грубо кажучи, не те, щоб щільна хмарність, а навіть стіни будівель для цієї системи – не перешкода", – пояснили у СтратКомі.

Там також опублікували зразки знімків, які роблять різні супутники з різною якістю. На останньому (нижньому) знімку – саме те, що отримуватимуть українські військові.

Фото: СтратКом ЗСУ / ©
Фото: СтратКом ЗСУ

Нагадаємо, за 600 млн грн, які українці зібрали на купівлю Bayraktar, благодійний фонд Притули придбав супутник. Він надасть доступ до бази супутникових знімків компанії ICEYE на понад рік. Це дозволить ЗСУ оперативно планувати операції. 

Зауважимо, що раніше виробник безпілотників вирішив безкоштовно передати ЗСУ три Bayraktar, на які українці збирали гроші.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
1502
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