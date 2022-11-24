Супутники зафіксували блекаут в Україні: фото з космосу

Більшість території держави була занурена в темряву вночі.

Опубліковані супутникові знімки, на яких зафіксована темрява в Україні після масованих ракетних ударів по інфраструктурі, які Росія влаштувала 23 листопада.

Про це повідомляє Sky News.

На опублікованих фото видно, як більшість території України в ніч проти 24 листопада перебувала в темряві.

"На цих сірих супутникових знімках, якими ділиться NASA, видно темряву на більшій частині України протягом ночі. Сьогодні в деяких частинах країни повільно відновлюється енергопостачання", – йдеться в повідомленні видання.

Фото: NASA

Фото: NASA

Нагадаємо, в ДТЕК поінформували 24 листопада, що в Україні відновлено електропостачання усіх об’єктів критичної інфраструктури: лікарень, водоканалів. Зараз відбувається поступове підключення побутових споживачів.

Водночас в Україні станом на ранок вже розгорнули понад 3700 "Пунктів незламності", де можна зігрітися та підзарядити свої пристрої.

Зауважимо, що київська влада готується до блекауту, який може статися внаслідок атак РФ. Там закликали жителів столиці бути готовими про всяк випадок до найгіршого та мати вдома запаси технічної і питної води, продуктів харчування, теплих речей.

Чи готові українці до повного блекауту

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