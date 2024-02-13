Сусід цькує, а поліція оштрафувала за виклик: переселенка з Луганщини скаржиться, що її не приймають на Хмельниччині

Олена Гармаш виїхала зі Сватового, коли її місто опинилося в окупації, та вивезла майже 40 котів та двох собак.

У селі Старий Кривин на Хмельниччині переселенку з Луганської області оштрафували через те, що вона викликала поліцію. Жінка має сплатити 3 тисячі гривень штрафу за те, що попросила захисту у правоохоронців від сусіда, який, за словамипереселенки, постійно цькує її та родину.

Про це пише OBOZ.UA.

Олена Гармаш виїхала зі Сватового Луганської області, коли її місто опинилося в окупації. За її словами, офіційної евакуації не було. Чоловік вліз у борги, щоби сплатити за переїзд Олени. Із собою вона забрала 38 котів та двох собак, оскільки займалася порятунком тварин.

"Сусід погрожував розправою"

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"Чоловік купив невелику хату з городом у селі Старий Кривин на Хмельниччині, щоби я могла тут розмістити своїх котів та собак. Ми хотіли тут жити тихо, спокійно. Однак спокою нам не дає сусід, Федір", – розповіла OBOZ.UA Олена.

Олена каже, що вони одразу не сподобалися сусіду, Федір уже неодноразово заявляв, що жити вона тут не буде, та лаявся.

"Я у нього така-сяка, погрожував мені розправою. Неодноразово ліз на територію мого двору. Якось я побачила, як він риється у дровах, які купив чоловік. Я його запитала, що він тут забув, у моїх дровах. Він заявив, що це "гуманітарні дрова", що я не маю права їх одержувати. Й знову лайка на мою адресу", – каже Олена.

Ділянка розбрату

Одним із приводів для розбрату стала ділянка городу переселенців. За її словами, ділянка під город нібито була виділена, але відповідних документів на неї у сільраді, за словами старости села Старий Кривин Світлани Ясенчук, немає.

"Це приблизно 14 соток, які відрізані від нашого городу. Їх захопив сусід. Ми з чоловіком зверталися до сільради, але староста нам казала, що жодних документів на неї немає. Мовляв, можливо, була якась усна домовленість із попереднім старостою, але вона про це нічого не знає. Тоді я викликала комісію з Нетішинської районної адміністрації, яка мала встановити кордони. Сусіду це теж не сподобалося. Він при них кричав, що я біженка, що я тут ніхто. Й заявив, що "вона тут все одно жити не буде, я її виселю". Я повернулася до нашої старости, запитую: "Що це таке?" А вона відповідає: "Я нічого не чула". І ніхто з присутніх за мене не заступився", – розповідає Олена.

А тепер, за словами жінки, у сільській книзі з'явився запис про цю ділянку – нібито вона належить сусідові.

Штраф – за виклик поліції і прохання допомогти

Олена Гармаш каже, що не раз зверталася до місцевих правоохоронців, але жодної допомоги жінка не отримала.

Олена Гармаш зі своїм собакою

Переселенка розповіла, що одного разу вийшла на подвір'я погодувати курей, а Федір знову почав її цькувати. Жінка не витримала і викликала поліцію. Але це сусіда не заспокоїло. До дільничного Олена також зверталася, але він, за словами жінки, просто заблокував її номер.

"Сусід розповідав, що йому нічого не буде. Так і виходить, що йому все сходить з рук. Інші люди зв'язуватися з ним не хочуть, бояться його, тому коли поліція їх опитує, вони мовчать", – каже переселенка.

Якось в Олени зникли кіт та кішка. Вона написала заяву до поліції, але ніхто розбиратися також не став.

Жінка займається порятунком тварин

Коли вона вдруге викликала поліцейських, щоби поскаржитися на сусіда, їй самій виписали штраф за хибний виклик.

"На адмінкомісії, де була присутня і староста села, мені сказали, що у мене мають бути докази проти сусіда. Я мала зняти все це на відео. А якщо ні, то сама винна", – розповідає жінка.

Тепер Олена зобов'язана викласти 3 тисячі гривень за те, що хотіла правовим шляхом захистити себе.

Не дають гуманітарну допомогу

Олена Гармаш також поскаржилася, що не отримує гуманітарну допомогу як тимчасово переміщена особа. Коли вона поцікавилася у сільраді цим питанням, їй відповіли, що дають допомогу лише "гостро нужденним". Оскільки жінка довго хворіла, їй порадили зібрати чеки на витрачені на лікування кошти й тоді пообіцяли видати продуктовий набір.

Шукатиме захисту в органах із прав людини

Олена Гармаш зазначила, що здаватися не має наміру, вона шукатиме захисту в органах із прав людини.

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