Сусіди думали, що пожартувала: жителька Херсонської області зарізала свого співмешканця

Сусіди думали, що пожартувала: жителька Херсонської області зарізала свого співмешканця

Жінку знайшли та затримали.

В одному із сіл Станіславської ОТО до поліції зателефонував місцевий мешканець та повідомив, що виявив брата мертвим.

Про це повідомили у поліції Херсонської області.

Також читайте Подвійне вбивство: під Києвом знайшли тіла чоловіка та жінки

Під час огляду правоохоронці встановили, що чоловіка зарізали, а на подвір'ї знайшли ніж зі слідами крові.

Сусіди розповіли, що напередодні ввечері його п'яна співмешканка сказала, що вдарила чоловіка ножем, але тоді її слова серйозно ніхто не сприйняв. Жінку знайшли та затримали. З'ясувалося, що вона вже була засуджена за вбивство сестри.

Суд засудив її до 7 років та 2 місяців позбавлення волі.

У Павлограді дружина вже другий рік чекає на результати експертизи ексгумованого тіла чоловіка, щоб довести його вбивство

Нагадаємо, у Херсонській області під час застілля чоловік жорстоко вбив свого приятеля. Нетверезий громадянин перерізав йому горло.

Читайте також: