Сусіди почули крик: в Одесі жінка дві доби просиділа в будинку зі зв'язаними руками

Сусіди почули крик: в Одесі жінка дві доби просиділа в будинку зі зв'язаними руками

До одеситки в гості приїхав знайомий, а потім пограбував її.

В Одесі патрульні врятували постраждалу в результаті розбійного нападу, яка дві доби пробула в будинку зі зв'язаними руками.

Про це повідомили в пресслужбі Управління патрульної поліції в Одеській області.

Інспектори отримали повідомлення про розбій по вулиці Бернардацці. Заявниця розповіла, що її сусідка кричить і кличе про допомогу. Зі слів жінки, її будинок пограбував знайомий, а її зв'язав — в такому стані вона перебуває вже два дні.

Поліцейські прибули за вказаною адресою і почули гучний жіночий крик. На другому поверсі приватного будинку, в одній з кімнат, вони побачили жінку в розірваному одязі зі зв'язаними руками.

Після того, як її розв'язали, вона розповіла, що кілька днів тому до неї приїхав знайомий, з яким вони разом відпочивали. Близько півночі він її зв'язав, став бити й, погрожуючи ножем, вимагав ключі від сейфа. Після чого забрав гроші, золото, мобільний телефон і зник у невідомому напрямку.

На місце події для потерпілої викликали швидку допомогу. Обставини події встановлюють слідчі.

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