Сусіди почули плач: у Маріуполі матір на 2 дні залишила вдома саму 4-річну доньку

Дитина два дні сиділа в будинку, поки мати десь ходила у своїх справах.

У Донецькій області в одному з селищ Кальміуського району Маріуполя жінка на 2 дні залишила вдома саму свою 4-річну доньку. Плач дитини почули сусіди і викликали поліцію.

Про це повідомляє пресслужба Маріупольського районного управління Нацполіції.

Днями, близько 22.00 години вечора до поліції звернулися громадяни і повідомили, що вже два дні сусідська чотирирічна дівчинка живе без нагляду дорослих. Матір залишила доньку та пішла у своїх справах. Два дні дівчинка жила сама, поки сусіди не почули її плач.

Правоохоронці помістили дитину до закладу охорони здоров’я, де лікарі проведуть її обстеження та нададуть медичну допомогу.

"Відносно 26-річної матері поліцейські склали адміністративний матеріал за ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення "Невиконання батьками чи особами, що їх заміняють, обов’язків по вихованню дітей" та направили його до суду", - зазначили у поліції.

Нагадаємо, що місті Новогродівка Донецької області однорічний хлопчик випав з вікна третього поверху. Дитина вижила.

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