Сусіди постійно чують скиглення та виття тварин: у Запоріжжі сімейна пара морить голодом та б'є собак

Сусіди постійно чують скиглення та виття тварин: у Запоріжжі сімейна пара морить голодом та б'є собак

У Мережі небайдужі городяни опублікували інформацію про знущання з собак.

У Запоріжжі правоохоронці склали протоколи стосовно господарів собак за фактом жорстокого поводження з тваринами. Сімейна пара тримала тварин на прив'язі, не годувала їх та систематично лупцювала.

Про це зоозахисники повідомили у соцмережі, а правоохоронці відреагували на повідомлення.

Зазначається, що подружжя завело в приватному домогосподарстві кілька собак. За словами сусідів, тварин не годують та систематично б'ють. Поліцейські відреагували на звернення зоозахисників.

Так, вчора,15 листопада, група правоохоронців прибула до будинку на вулиці Крилова для перевірки інформації, опублікованої у соцмережах і ЗМІ.

Зоозахисники розповіли, що подружжя, яке веде асоціальний спосіб життя, завело у своєму дворі чотирьох собак, не піклуються про тварин, а морять голодом та б'ють. За словами сусідів, вони постійно чують скиглення та виття тварин. Волонтери побували на місці і виявили виснажених тварин, прив'язаних до паркану, і які не мали перед собою ні води, ні їжі.

Поліцейські оглянули територію подвір'я, опитали хазяїв собакі в результаті склали протокол на чоловіка і жінку за ч.2 ст.89 "Жорстоке поводження з тваринами" Кодексу України про адміністративні правопорушення. Адміністративні матеріали будуть направлені до суду для прийняття рішення щодо відповідальності.

Слід зазначити, що з 08.11.2021р. набули чинності зміни до положень законодавства, які підсилюють адміністративну та кримінальну відповідальність за жорстоке або безвідповідальне поводження з тваринами.

Нагадаємо, що У Маріуполі патрульні повернули єнота-втікача Сеню до зоопарку. Сеня втік, коли чистили його клітку. Він "переховувався" на дереві, де його побачили місцеві мешканці. Вони і викликали патрульну поліцію.

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