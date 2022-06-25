Сусіди відчули сморід: у Кривому Розі в квартирі знайдено муміфіковані тіла матері та її сина

У Кривому Розі в квартирі багатоповерхового будинку правоохоронці виявили муміфіковані тіла 77-річної жінки та 56-річного чоловіка.
Тіла матері та її сина пролежали у їхній власній квартирі три місяці, доки сусіди не забили на сполох.
Про це пише "Весь Кривий Ріг".
Поліцію викликали мешканці будинку, оскільки у під’їзді з’явився трупний сморід.
Явних тілесних ушкоджень на тілах померлих правоохоронці не виявили. Точну причину їхньої смерті встановить судмедекспертиза.
Нагадаємо, в Одесі житель Харкова жорстоко розправився із товаришем. Причиною став конфлікт через гроші. Труп закатованого до смерті чоловіка пролежав у квартирі, де сталось вбивство, цілий тиждень.
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