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Сусіди відчули сморід: у Кривому Розі в квартирі знайдено муміфіковані тіла матері та її сина

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Сусіди відчули сморід: у Кривому Розі в квартирі знайдено муміфіковані тіла матері та її сина

Фото: facebook.com/vinn.police

У Кривому Розі в квартирі багатоповерхового будинку правоохоронці виявили муміфіковані тіла 77-річної жінки та 56-річного чоловіка.

Тіла матері та її сина пролежали у їхній власній квартирі три місяці, доки сусіди не забили на сполох.

Про це пише "Весь Кривий Ріг".

Поліцію викликали мешканці будинку, оскільки у під’їзді з’явився трупний сморід.

Явних тілесних ушкоджень на тілах померлих правоохоронці не виявили. Точну причину їхньої смерті встановить судмедекспертиза.

Нагадаємо, в Одесі житель Харкова жорстоко розправився із товаришем. Причиною став конфлікт через гроші. Труп закатованого до смерті чоловіка пролежав у квартирі, де сталось вбивство, цілий тиждень.

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