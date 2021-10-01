Сусіди витягли з вогню: у Херсонській області чоловік ледве не спалив будинок через недопалок

Сусіди витягли з вогню: у Херсонській області чоловік ледве не спалив будинок через недопалок

Постраждалий перебуває у лікарні.

У селі Антонівка сталася пожежа у квартирі п’ятиповерхового будинку. За даними рятувальників, через недопалок.

Про це повідомили у ДСНС Херсонської області.

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Мешканці будинку зателефонували надзвичайникам і повідомили, що горить квартира на другому поверсі.

Як з'ясувалося, 56-річний господар помешкання закурив та не загасив недопалок. Від нього загорівся диван та домашні речі в одній з кімнат. З пожежі чоловіка врятували сусіди. Вони витягли його в коридор. Наразі він перебуває у лікарні з опіками тіла.

Нагадаємо, у Первомайську під час пожежі в будинку загинув чоловік. Пожежу спричинила необережність власника під час куріння.

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