Сусіди витягли з вогню: у Херсонській області чоловік ледве не спалив будинок через недопалок 

Постраждалий перебуває у лікарні.
У селі Антонівка сталася пожежа у квартирі п’ятиповерхового будинку. За даними рятувальників, через недопалок.
Про це повідомили у ДСНС Херсонської області.
Мешканці будинку зателефонували надзвичайникам і повідомили, що горить квартира на другому поверсі.
Як з'ясувалося, 56-річний господар помешкання закурив та не загасив недопалок. Від нього загорівся диван та домашні речі в одній з кімнат. З пожежі чоловіка врятували сусіди. Вони витягли його в коридор. Наразі він перебуває у лікарні з опіками тіла.
Нагадаємо, у Первомайську під час пожежі в будинку загинув чоловік. Пожежу спричинила необережність власника під час куріння.