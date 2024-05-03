Сусідів налякав запах диму: на Житомирщині син зарубав свою матір і хотів спалити тіло

У Житомирській області чоловік жорстоко зарубав сокирою рідну матір, а потім намагався уникнути відповідальності за вбивство.

Про це повідомили у поліції регіону.

До поліції надійшло повідомлення від жительки м. Андрушівки про те, що її сусід зачинився в будинку та почав забивати дошками вікна, а на подвір’ї відчувався запах диму. В оселі також перебувала його лежача літня мати, тому сусідка запідозрила, що, ймовірно, чоловік вчиняє домашнє насильство. На місце події негайно прибули поліцейські.

У будинку вони виявили понівечене тіло 83-річної жінки. Інші частини тіла криміналісти виявили в печі – чоловік намагався їх спалити, ймовірно плануючи приховати злочин

Слідчі затримали 50-річного жителя Андрушівки у порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України. Наразі призначено судово-медичну експертизу щодо причин смерті жінки.

Попередня правова кваліфікація події – ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) КК України.

Нагадаємо, на Житомирщині чоловік застрелив дружину через ревнощі.

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