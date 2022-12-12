Сусідів точно не затопите: простий спосіб, як злити воду з пральної машини, коли вимкнули світло

Як злити воду з пральної машини, коли надовго вимкнули світло — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Користувачка TikTok з нікнеймом @titenkoalona поділилася своїм дієвим способом, як злити воду з пральної машини, якщо раптом вимкнули світло, а всередині залишилися речі. Звичайно, коли електрику вимкнули за графіком і скоро включать, хвилюватися не варто. Але якщо ви знаєте, що вимкнення аварійне і світла може не бути 1-2 доби, одяг у воді може зіпсутися і погано пахнути.

Можна просто відчинити дверцята пральної машини або скористатися спеціальним відсіком для зливання води, який є практично в будь-якій моделі. Але так існує велика можливість затопити сусідів. А це не дуже приємна проблема.

Отже, що потрібно зробити? Виявляється все дуже просто.

Берете пакет чи харчову плівку та скотч.

Далі потрібно прикріпити одну сторону плівки/пакета чітко під дверкою пральної машини. А іншу вставити у відро або миску.

Тепер можете помаленьку відчиняти дверцята. Вся рідина зіллється у відро чи миску, тому ви зможете швидко та без проблем забрати всі речі з барабану.

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