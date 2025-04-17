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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Сусідка розповіла, як 16-річна дівчинка у Дніпрі намагалась врятуватися від російського дрона: її вбило склом

Дівчинка тільки забігла до будинку, безпілотник вибухнув, пішла вибухова хвиля, вікна посипались і склом її вбило.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Наслідки масованої атаки безпілотників на Дніпро

Наслідки масованої атаки безпілотників на Дніпро / © Національна поліція України

Одній із загиблих внаслідок російської атаки безпілотників на Дніпро було 16 років. Сусідка дівчики розповіла, як вона намагалася врятуватися.

Жінка зазначила, що загибла каталася у дворі на гойдалці, коли почула звук «Шахеда». Водночас, як тільки дівчина почала бігти до підʼїзду, уламки безпілотника вдарили поблизу.

«Дівчинка тільки забігла до будинку, безпілотник вибухнув, пішла вибухова хвиля, вікна посипались і склом її вбило. У 16 років дівчинку», — розповіла жінка.

Місцева мешканка додала, що цей район називають «Студмістечком», адже тут живе тільки молодь.

Нагадаємо, внаслідок масованої атаки безпілотників на Дніпро загинули три людини, серед них — дівчина 2008 року народження. Кількість постраждалих зросла до 30 людей, серед них — діти.

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