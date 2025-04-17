Сусідка розповіла, як 16-річна дівчинка у Дніпрі намагалась врятуватися від російського дрона: її вбило склом

Наслідки масованої атаки безпілотників на Дніпро / © Національна поліція України

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Одній із загиблих внаслідок російської атаки безпілотників на Дніпро було 16 років. Сусідка дівчики розповіла, як вона намагалася врятуватися.

Жінка зазначила, що загибла каталася у дворі на гойдалці, коли почула звук «Шахеда». Водночас, як тільки дівчина почала бігти до підʼїзду, уламки безпілотника вдарили поблизу.

«Дівчинка тільки забігла до будинку, безпілотник вибухнув, пішла вибухова хвиля, вікна посипались і склом її вбило. У 16 років дівчинку», — розповіла жінка.

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Місцева мешканка додала, що цей район називають «Студмістечком», адже тут живе тільки молодь.

Нагадаємо, внаслідок масованої атаки безпілотників на Дніпро загинули три людини, серед них — дівчина 2008 року народження. Кількість постраждалих зросла до 30 людей, серед них — діти.

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