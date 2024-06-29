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“Сусідка згоріла живцем”: жінка розповіла про перші хвилини після удару по Запорізькій області

“Сусідка згоріла живцем”: жінка розповіла про перші хвилини після удару по Запорізькій області

Удар по Запорізькій області 29 червня

Російські окупанти цинічно вдарили по мирних.

Очевидці розповіли про перші хвилини після удару по Запоріжжю. Так, одна з мешканок Вільянська просто відпочивала.

Про це розповіла місцева жителька Юлія. 

“Воно гепнуло, ми вийшли, тому що все скло у нас посипалися. Ми, слава богу, живі, тому що ми знаходилися віддалено від вікон. Потім вийшли і я чую, як тато мені кричить "давай вогнегасник, давай щось робить, давай тушить, бо все горить!" І він почав все тушити, а я почала насипати пісок, бо в нас там поряд щебінь, пісок, і просто бачу, що біля мене отакот трупи лежать і все", — поділилася пережитим вона.

За її словами, жінка, яка працювала поблизу епіцентру вибуху, просто в кафе згоріла живцем.

Раніше йшлося про те, що у суботу, 29 червня, на Запоріжжі лунали вибухи. Росіяни атакували один з обʼєктів критичної інфраструктури у Запорізькому районі. 

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