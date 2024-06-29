“Сусідка згоріла живцем”: жінка розповіла про перші хвилини після удару по Запорізькій області

Очевидці розповіли про перші хвилини після удару по Запоріжжю. Так, одна з мешканок Вільянська просто відпочивала.

Про це розповіла місцева жителька Юлія.

“Воно гепнуло, ми вийшли, тому що все скло у нас посипалися. Ми, слава богу, живі, тому що ми знаходилися віддалено від вікон. Потім вийшли і я чую, як тато мені кричить "давай вогнегасник, давай щось робить, давай тушить, бо все горить!" І він почав все тушити, а я почала насипати пісок, бо в нас там поряд щебінь, пісок, і просто бачу, що біля мене отакот трупи лежать і все", — поділилася пережитим вона.

За її словами, жінка, яка працювала поблизу епіцентру вибуху, просто в кафе згоріла живцем.

Раніше йшлося про те, що у суботу, 29 червня, на Запоріжжі лунали вибухи. Росіяни атакували один з обʼєктів критичної інфраструктури у Запорізькому районі.

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