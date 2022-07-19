"Сусідство із орками на Херсонщині - сьогодні дуже великий ризик": в облраді звернулися до мирних жителів

Сусідство з приміщеннями, де розміщуються загарбники, є небезпечним для мирних жителів.

Про це повідомив у своєму телеграм-каналі перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський.

"Останнім часом інтенсивність ударів, що завдаються ЗСУ по оккупантах на Херсонщині, суттєво зросла, і немає підстав припускати, що цей темп знижуватиметься. Орки дуже добре відчувають це за кількістю своїх загиблих солдатів і офіцерів, знищеною технікою і, звичайно, кількістю знищених складів з боєприпасами. З цим пов'язане переміщення місць їх дислокації ближче до житлової забудови, а також кількість Zeток, що різко скоротилася, біля будівлі ОДА в Херсоні, на площі Свободи", - говорить Соболевський.

Він додає, що їхнє сусідство становить безпеку для мирних жителів.

"Сусідство із орками на Херсонщині сьогодні це дуже великий ризик! Тому, якщо ви бачите, що недалеко від вас перехали окупанти (промислові чи адміністративні будівлі, заклади освіти, гуртожитки), постарайтеся з'їхати від них подалі, до друзів чи родичів. І не забудьте поділитися інформацією про таке сусідство СБУ/ЗСУ. Ресурси орди впевнено скорочуються, але нашим хлопцям ще працювати та працювати, давайте їм допоможемо", - звернувся до жителів Херсонщини заступник голови облради.

Нагадаємо, Олег Жданов спрогнозував, як ЗСУ повертатимуть Херсон.

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