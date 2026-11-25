Фото ілюстративне / © facebook.com/dror.eydar

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У Полтаві невідомі перерізали кабель, який забезпечував зв’язок між котельнею та газовим генератором. Через пошкодження обладнання один із п’ятиповерхових будинків тимчасово залишився без опалення. Причиною інциденту могли стати суперечки між місцевими жителями через шум генератора.

Про це повідомляє «Суспільне» з посиланням на речницю комунального підприємства «Полтаватеплоенерго» Інну Куліш.

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Інцидент стався 23 листопада. Перебитий кабель з’єднував котельню з газовим генератором, який встановили цьогоріч. Він потрібен для роботи котельні під час погодинних відключень електроенергії.

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«Ця котельня підпадає під графіки погодинних відключень. Коли відключається світло, вона автоматично перемикається на роботу від газового генератора. Якщо перебили цей кабель, відповідно, котельня не зможе працювати», — пояснила Інна Куліш.

Працівники «Полтаватеплоенерго» звернулися до поліції та подали заяву про пошкодження майна. Комунальники замінили кабель, а ремонт завершили пізно ввечері. Наразі генератор знову працює, а обладнання котельні відновили.

Чому могли пошкодити обладнання котельні

У комунальному підприємстві припускають, що інцидент міг бути пов’язаний із конфліктами між мешканцями будинку, який обслуговує котельня, та жителями сусідніх будинків.

Річ у тім, що робота газового генератора створювала шум, який не всім подобався. Через це між людьми нібито виникали суперечки: одні хотіли, щоб у будинках було тепло, інші скаржилися на гучну роботу обладнання.

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Встановити остаточні причини інциденту мають правоохоронці.

Інна Куліш також пригадала, що раніше на об’єктах підприємства траплялися випадки хуліганства. Зокрема, невідомі пошкоджували вікна іншій котельні. Однак такого серйозного пошкодження, як цього разу, раніше не було.

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