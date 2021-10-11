Суспільство починає об’єднуватись навколо захисту прав людей з інвалідністю – Ірина Суслова

Кожен 18-й громадянин в Україні — особа з інвалідністю, яка потребує допомоги та підтримки держави.

У Верховній Раді відбулися комітетські слухання на тему реалізації конституційних прав і свобод осіб з інвалідністю. У заході взяли участь Уповноважений ВРУ з прав людини Людмила Денісова, представники місцевих органів влади та громадських організацій.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомилфа лідерка Жіночого руху "ЗА МАЙБУТНЄ" Ірина Суслова.

За її словами, Комітет погодився з учасниками заходу, що нинішня державна соціально-економічна політика стосовно захисту прав людей з інвалідністю не відповідає сучасним потребам та міжнародним зобов’язанням, до яких приєдналася Україна.

"Нам украй потрібно вирішити кілька першочергових питань: забезпечити достатнє фінансування державних програм соціального захисту людей з інвалідністю, ухвалити закони про українську жестову мову, безоплатний юридичний супровід громадян з інвалідністю у справах про захист своїх прав. Нам украй потрібно забезпечити вільний доступ людей з інвалідністю до дошкільної, середньої та вищої освіти, розвивати безбар'єрне середовище, забезпечити людям можливість працевлаштування", — зазначила Ірина Суслова .

Вона додала, що все це варто вирішувати на трьох рівнях — у Верховній Раді, уряді та в органах місцевого самоврядування, які мають працювати в оновленому законодавчому та нормативно-правовому полі.

Станом на 1 січня 2021 року в Україні проживають 2 мільйони 703 тисячі людей з інвалідністю, серед них 163,9 тисячі дітей. Тобто кожен 18-й громадянин — особа з інвалідністю, яка потребує допомоги та підтримки держави.

Жіночий рух "ЗА МАЙБУТНЄ" інформує, що 7 років поспіль уряд фінансує відповідні державні програми за залишковим принципом. У проєкті державного бюджету на наступний рік на реабілітацію дітей з інвалідністю передбачено лише 130 млн грн. За ці гроші послуги з реабілітації можуть отримати лише 7 зі 164 тисяч дітей.

За словами Ірини Суслової, у рамках проєкту "Голос людей з інвалідністю" Жіночий рух "ЗА МАЙБУТНЄ" наполягає на:

– визнанні пріоритетним до розгляду проєкту Закону України "Про українську жестову мову" , зареєстрованого ще в жовтні 2019 року;

– внесенні змін до Закону України "Про безоплатну правову допомогу" , які дадуть громадянам з інвалідністю право на безоплатні юридичні послуги щодо захисту своїх прав;

– збільшенні видатків у державному бюджеті 2022 року на реабілітацію дітей з інвалідністю до 700 млн грн;

– напрацюванні профільними міністерствами законодавчих змін щодо вдосконалення системи інклюзивної освіти, забезпечення вільного доступу осіб з інвалідністю до дошкільної, середньої та вищої освіти, працевлаштування тощо.

"Комітетські слухання — це початок, який дозволить напрацювати якісні рекомендації для центральних органів виконавчої влади та парламентських комітетів", — резюмувала лідерка Жіночого руху "ЗА МАЙБУТНЄ".

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