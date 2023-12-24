"Суспільство вибухне скоро": нардепка про жорсткі методи мобілізації

За словами нардепки, українці переважно не вірять, що повістку вручають для уточнення облікових даних, а не для відправлення на фронт.

Останні скандальні випадки під час вручення повісток у різних містах України підривають довіру українців до мобілізації.

Про це заявила народна депутатка України, членкиня парламентського Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, заступниця голови Постійної делегації у Парламентській асамблеї НАТО Соломія Бобровська на Radio NV.

"Чому немає довіри, чому люди бояться. Українці навчені, є закон, але ми розуміємо, що закон можна обійти 10 способами. І коли ці лазєйки прикриваються, гайки закручуються, а такий законопроєкт насправді є, він доволі жорсткий", – каже Бобровська.

Вона прокоментувала заяву Генштабу, що відвідини військкомату не означають обов'язкове відправлення на фронт, а просто уточнення облікових даних військовозобов'язаного.

"Уточнення даних... Ти нікому не доведеш, що тебе забирають з водійського сидіння для уточнення даних, а не забирають на фронт. Тому що ті випадки, які трапляються зараз масово на заході країни, вони не сприяють довірі, вони сприяють опору. Я вважаю, що суспільство вибухне скоро, воно не примирюється з такими методами, так не поступають. Коли знімають водіїв з машин, з замитнених фур", – припускає нардепка.

Також Бобровська прокоментувала останню гучну історію з Одеси, коли військкоми начебто забрали швидку допомогу і силою "пакували" цивільного, а виявляється начебто це дружина помстилася своєму чоловіку.

"Це такий одеський підхід, там кіно і німці. Якщо це дійсно не ТЦК, хоча припускаю, що це була форма ТЦК", – зазначає Бобровська.

За її словами, у простих людей "сарафанне радіо працює швидше, ніж єдиний телемарафон".

"Тому що, те, що відбувається на вулиці і те, що відбувається з тактичним рівнем планування операцій. Як люди розказують, що відбувається з ними. Командир недобросовісний, чи задум не доводиться. Чи вони не забезпечені засобами та силами, щоб йти в наступ. І це все нарощує хвилю недовіри та страху", – підсумувала народна депутатка.

Раніше військовий з позивним “Мактавіш” заявив, що в навчальних центрах саботують підготовку мобілізованих.

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