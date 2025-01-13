Сутичка у Вінниці: чоловік намагався втекти під час перевірки документів ТЦК (відео)

Зрештою чоловіка затримали та доставили до обласного ТЦК, де на нього склали адміністративний протокол.

У Вінниці стався інцидент між перехожим, поліцейськими та співробітниками ТЦК і СП під час перевірки документів. У результаті сутички чоловік спробував втекти, але був затриманий та доставлений до територіального центру комплектування.

Як повідомили в поліції Вінницької області, 13 січня під час моніторингу соцмереж виявили відео, де зафіксовано конфлікт між цивільним і працівниками ТЦК.

Близько 11:00 чоловіка зупинили для перевірки військово-облікових документів. Спочатку він назвав чужі дані, але працівники ТЦК встановили його особу й з’ясували, що чоловік перебуває в розшуку.

Під час словесного конфлікту чоловік намагався втекти. Правоохоронці почали переслідування, а після затримання на місце події збіглися інші перехожі, які почали втручатися в ситуацію, критикуючи дії поліцейських та працівників ТЦК.

У Вінниці сталась сутичка з ТЦК

Під час затримання виникла штовханина, а чоловік чинив активний опір. У цей момент у одного з поліцейських випала табельна зброя. Як зазначають у поліції, правоохоронець підняв її, щоб покласти назад до кобури, і зброю не використовували.

Зрештою чоловіка затримали та доставили до обласного ТЦК, де на нього склали адміністративний протокол. Обставини події з’ясовують, а поліція проводить додаткове розслідування.

Нагадаємо, раніше в кількох областях України трапилося кілька інцидентів, пов'язаних з мобілізаційними процесами. У деяких ситуаціях, ймовірно, неправомірні дії вчиняли працівники ТЦК, в окремих випадках конфліктні ситуації спровокували мобілізовані.