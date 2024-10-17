Сутички у храмі в Черкасах: є постраждалі, поліція відкрила справу (фото)

Слідчі встановлюють обставини події в межах кримінального провадження за статтею про хуліганство.

За фактом хуліганства у Свято-Михайлівському соборі поліція Черкаської області розпочала кримінальне провадження.

Про це повідомили в Нацполіції України.

Поліцейські відреагували на інцидент, який стався вранці 17 жовтня між вірянами Свято-Михайлівського собору в Черкасах. Правоохоронці внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

"Як з’ясували поліцейські, група осіб вчинила хуліганські дії на території та всередині храму, у результаті чого кільком громадянам завдано тілесних ушкоджень", – йдеться в заяві.

Поліцейські прибули на місце та опитали учасників конфлікту. Зараз правоохоронці встановлюють свідків та очевидців інциденту, вивчають опубліковані в соцмережах віде.

Слідчі Черкаського районного управління поліції встановлюють обставини події в межах кримінального провадження, розпочатого за статтею про хуліганство.

Поліція на місці сутичок у Свято-Михайлівському соборі Черкас / Фото: Національна поліція

Поліція на місці сутичок у Свято-Михайлівському соборі Черкас / Фото: Національна поліція

Нагадаємо, 17 жовтня в Черкасах прихильники УПЦ МП влаштували штурм найбільшого православного храму України – Свято-Михайлівського собору, який перейшов до ПЦУ. Вони прорвалися всередину, там виникли сутички.

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