Суцільна сіра зона: яка ситуація в Гуляйполі – речник ЗСУ

Тривають бої за Гуляйполе

Усе місто Гуляйполе на Запоріжжі перетворилося на суцільну сіру зону, бої з російськими окупантами тривають на західних околицях і в населених пунктах, які розташовані поблизу.

Про це повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин в ефірі телеканалу «Київ24».

За його словами, ворог намагається обійти місто з півдня та півночі, у самому Гуляйполі російським підрозділам закріпитися не вдається.

Волошин повідомив, що бої тривають у таких населених пунктах поблизу міста: Зелене, Варварівка. Дорожнянка, Прилуки.

Він додав, що противник вже фактично не завдає ударів КАБами по Гуляйполю, росіяни скидають бомби західніше та північніше міста. Зокрема, за минулу добу із 52 ударів КАБами, тільки одного було завдано по місту.

«В Гуляйполі вже боїв таких немає, тому що там або наші штурмові групи заходять, або противник теж намагається інфільтруватися і просунутись далі. Але ситуація там доволі складна, і загалом на Гуляйпільському напрямку за минулу добу зафіксували 27 бойових зіткнень», — повідомив Волошин.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Гуляйпільському напрямку російська армія збільшила кількість штурмових груп у два-три рази. Окупанти РФ також посилили мотострілкові бригади штурмовими полками «БАРС».