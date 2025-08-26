Суцільне мінне поле: скільки територій України забруднено мінами та нерозірваними снарядами

Площа замінованих земель України перевищує розмір Великої Британії / © Міністерство оборони України

В Україні заміновано близько 25% території — це площа, яка перевищує територію Британії. Згідно з даними експертів ООН, нерозірвані боєприпаси, що скидаються під час російських обстрілів, буквально вкрили українські землі. Це призводить до загибелі сотень людей і змушує мешканців оминати звичні дороги, парки та ліси.

Про це пише The Guardian.

У північно-східній Україні, менш ніж за 50 км від кордону з Росією, розташоване місто Шостка. Протягом перших місяців повномасштабного вторгнення воно було у блокаді і відтоді постійно піддається обстрілам та атакам безпілотників з боку російської армії. Але навіть коли обстріли припиняться, набагато довше тут залишатиметься невидима загроза: нерозірвані боєприпаси, адже Україна тепер одна з найзамінованіших країн у світі.

Місцева мешканка й фахівчиня з вибухових речовин Єлизавета Кисельова розповідає, що міни тепер скрізь, їх скидають з дронів і розкидають касетні боєприпаси.

«Два тижні тому сім’я загинула на дорозі, якою вони їздили роками. Це не була прихована стежка. Ця міна була встановлена нещодавно, ймовірно, дроном», — каже вона.

Місцеві активісти стверджують, що випадки з мінами трапляються настільки часто, що деякі жителі навіть не вважають за потрібне повідомляти про них.

Історія однієї трагедії

На півдні України, в іншому сильно розбомбленому прифронтовому місті Херсоні, Людмила Криворотко втратила двох своїх дітей, які загинули від нерозірваних боєприпасів. Вона розповідає, що взимку 2022 року вона з чотирма дітьми залишила своє нещодавно звільнене, але все ще під російським вогнем місто, щоб знайти притулок у родичів. Вони не знали, що під час їхнього від’їзду російська армія, яка відступала, перетворила цивільні дороги на смертельні пастки. Автомобіль Криворотків наїхав на таку протипіхотну міну.

«Двоє моїх дітей — 19-річний син і 22-річна дочка — загинули на місці. Я знепритомніла, а моя наймолодша донька була важко поранена», — згадує вона.

Її 14-річний син Михайло дістав струс мозку, але зміг витягнути матір і сестричку з машини. Вони пішки дісталися найближчого села, де їх врятували українські солдати. Людмила мала пробиту легеню і зламані ребра, а її наймолодша донька дивом вижила, діставши травми обличчя і грудей.

Згідно з даними ДСНС, від початку повномасштабного вторгнення від мін і вибухонебезпечних залишків війни загинуло 359 осіб, зокрема щонайменше 18 дітей, і ще 1000 осіб дістали поранення.

Виклики для саперів

Експерт ООН з питань мінування Пол Геслоп стверджує, що на території України вже розкидано понад 1 мільйон мін, а російські війська «широко мінували» частини країни під час відступу. Це включає великі протитанкові міни, що містять значно більше вибухівки (5–10 кг) і спрацьовують від ваги важких транспортних засобів, як-от автомобілі, танки або військові вантажівки.

«Там також перебуває величезна кількість нерозірваних снарядів, ракет, гранат, мінометів після боїв, особливо в буферній зоні. Під час розмінування територій ми стикаємося з рівнем складності та масштабами, яких раніше просто не бачили», — каже Геслоп.

Відмова від конвенції

Україна разом з Польщею, Фінляндією, Естонією, Латвією і Литвою нещодавно оголосила про вихід з Оттавської конвенції, яка регулює та обмежує використання більшості видів протипіхотних мін. Вони пояснюють своє рішення загрозами з боку РФ, з якою мають спільний кордон.

Андрій Даник, який відповідає за розмінування в Україні, стверджує, що «в умовах асиметричної загрози Україна змушена забезпечувати адекватний рівень обороноздатності». Проте він наголосив, що гуманітарне розмінування залишається одним із пріоритетів державної політики.

Він також додав, що попри те, що уряд розглядає можливість використання мін для стримування російських наступів, операції з розмінування не припиняються.

Нагадаємо, на Львівщині відбулася масштабна виставка техніки для гуманітарного розмінування. Виробники розповіли про унікальну техніку для розмінування, яка допоможе Україні очистити території від вибухонебезпечного забруднення.