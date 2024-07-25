Суттєво збільшилась кількість охочих вступати до Нацгвардії: командувач пояснив цей феномен

До Нацгвардії приєднуються як за мобілізацією, так і за рекрутингом.

У чотири рази збільшилася кількість людей, які йдуть до підрозділів Національної гвардії.

Про це повідомив командувач Нацгвардії бригадний генерал Олександр Півненко в інтерв'ю "Укрінформ".

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"Збільшилась кількість тих, хто приходить за мобілізацією, а також тих, які доєдналися через наш рекрутинг. Зараз і ресурси та ІПСО ворога працюють: мовляв, кидають непідготовлених на фронт тощо. Наші командири розуміють, що підготовка – це найважливіше. Ну, відправили непідготовленого бійця, а він, не дай Боже, загинув або втратив позицію. Потім треба йти підготовленому, щоб ту позицію повернути. Це набагато важче, ніж утримувати. Тому краще не втрачати", — зазначив він.

Півненко додав, що завдяки досвіду командирів і якісній підготовці були наступальні дії майже без втрат.

"Всього один 300-й, а відбивали по 8-9 позицій", — сказав командувач Нацгвардії.

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