Сутичка між ТЦК і жінками сталася на Хмельниччині: є постраждалі, реакція військкомату

Сутичка між жінками та працівниками ТЦК у Хмельницькій області / © скриншот з відео

У Хмельницькій області 16 жовтня виник конфлікт між цивільними жінками та працівниками ТЦК та СП. Місцеві мешканки накинулися з палицями на службове авто і одна з них постраждала, коли водій здав назад. В обласному ТЦК прокоментували інцидент.

Про це повідомляється в телеграм-каналах і йдеться в заяві Хмельницького обласного ТЦК та СП у Facebook.

За даними пабліків, жительки одного із сіл Хмельниччини почали бити бус ТЦК палицями і розбили лобове скло. На опублікованих у Мережі відео видно, що водій буса здав назад, через що кілька жінок, які трималися з відчинені двері, впали.

Повідомляється, що одна з жінок отримала перелом руки, а в працівника ТЦК розбитий ніс. На одному з відео видно, що на місце сутички згодом прибули «швидка» та поліція.

Реакція ТЦК на інцидент

В обласному військкоматі своєю чергою повідомили, що інцидент стався 16 жовтня близько 18:30 при виїзді з села Стріхівці Хмельницького району. У заяві вказано, що місцеві мешканки заблокували групу оповіщення одного з відділів Хмельницького районного ТЦК.

«Рух службового автомобіля територіального центру комплектування та соціальної підтримки було перешкоджено. Наголошуємо, що військовослужбовці Сухопутних військ Збройних Сил України діяли виключно в межах чинного законодавства — ввічливо та коректно», — йдеться в повідомленні військкомату.

Там додали, що працівники поліції припинили блокування автомобіля, і наразі встановлюються всі причетні до сутички.

У ТЦК акцентували, що схожі дії щодо військових, які виконують службові обов’язки, є неприпустимими та караються законом як перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань.

Нагадаємо, 13 жовтня в Тернополі відбулася масова сутичка між місцевими жителями та особами у військовій формі та балаклавах. Конфлікт був спровокований спробою громадян «визволити» футбольного тренера Сергія З., якого разом із дружиною добу незаконно утримували в авто. Тернопільський ТЦК відразу відхрестився від інциденту, заявивши, що його працівники в ньому участі не брали.

Вже наступного дня Тернопільський ТЦК оголосив, що залучає до оповіщення громадян бойові підрозділи з досвідом.