Укрaїнa
509
1 хв

Сутичка ТЦК і поліції в Одесі: що відомо про нічний інцидент

В Одесі 27 жовтня поліцейський у стані алкогольного сп’яніння погрожував зброєю працівникам територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Конфлікт між поліцейським та співробітниками ТЦК

Конфлікт між поліцейським та співробітниками ТЦК / © Державне бюро розслідувань

Правохоронці розслідувань з’ясовують обставини конфлікту, що стався 27 жовтня 2025 року в Одесі між поліцейським і працівниками територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Про це повідомляє Державного бюро розслідувань.

За попередньою інформацією, близько 21:35 співробітники ТЦК та СП зупинили автомобіль для перевірки документів. У цей момент до них під’їхав інший автомобіль, з якого вийшов чоловік зі зброєю. Погрожуючи військовослужбовцям, він розбив прикладом скло службового автомобіля, після чого поїхав з місця події.

Зловмисника невдовзі затримали інші правоохоронці. Як з’ясувалося, порушник — співробітник одного з підрозділів поліції, який перебував у стані алкогольного сп’яніння. Зброю вилучено, на правопорушника складено адміністративний протокол за керування транспортним засобом у нетверезому стані.

Конфлікт між поліцейським та співробітниками ТЦК. / © Державне бюро розслідувань

Конфлікт між поліцейським та співробітниками ТЦК. / © Державне бюро розслідувань

ДБР відкрили кримінальне провадження за фактом погрози працівникам правоохоронного органу (ч. 1 ст. 345 Кримінального кодексу України). Досудове розслідування триває, встановлюються всі обставини події.

Нагадаємо, раніше у Кіровоградській області сталася дорожньо-транспортна пригода за участю пасажирського рейсового автобуса та автобуса ТЦК.

509
Наступна публікація

