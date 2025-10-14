ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
779
2 хв

Сутичка в Тернополі з людьми в камуфляжі: ТЦК заявив, що залучає до "оповіщення" бойові підрозділи

Після сутички в Тернополі обласний ТЦК та СП вперше офіційно заявив про залучення бойових підрозділів до процесу оповіщення громадян.

Ірина Лаб'як
Мобілізація в Україні

Мобілізація в Україні / © ТСН.ua

Після сутички в Тернополі між цивільними та невідомими у військовій формі і балаклавах обласний ТЦК та СП зробив оголошення. Сам інцидент там не прокоментували, однак повідомили, що залучають до оповіщення громадян бойові підрозділи.

Про це йдеться у заяві на Facebook-сторінці Тернопільського обласного ТЦК та СП.

В обласному військкоматі прокоментували «різного роду матеріали про мобілізаційні заходи на території Тернопільської області», які останнім часом поширюються у соціальних мережах та медіапросторі. У ТЦК зазначили, що людський капітал в розрізі мобілізаційних заходів є визначальним. Саме тому ЗСУ проводять мобілізаційні заходи з урахуванням нових підходів та залучення бойових підрозділів до процесу оповіщення громадян.

«Такі групи формуються із військовослужбовців, які мають бойовий досвід і користуються повагою серед побратимів і суспільства. Їхня участь у цих заходах допомагає підвищити довіру до процесу мобілізації та забезпечує дотримання законності адже, нагадаємо, що всі заходи оповіщення відбуваються у взаємодії із співробітниками Національної поліції та інших силових структур», — йдеться в заяві Тернопільського обласного ТЦК.

Там також спростували тезу про те, що «воюють лише бідні». Зазначається, що на фронті служать підприємці, вчителі, айтівці, фермери, лікарі та інші.

У військкоматі акцентували, що на сьогодні мобілізаційні заходи проводяться не лише у публічних місцях, а й у ресторанах та нічних клубах, де перебувається «соціально активна молодь мобілізаційного віку, бізнесмени та представники активних громад». У ТЦК пояснили, що це дозволяє забезпечувати рівність усіх перед законом і спростовує міф про «не рівну мобілізацію».

«Нагадуємо: під час дії воєнного стану не існує абсолютних винятків щодо мобілізації, вирішальними є лише законні підстави для відстрочки, бронювання або звільнення від проходження військової служби, а саме дотримання військового обліку не є формальність, а частина спільної оборони, що напряму впливає на безпеку кожного українця та українки», — наголосили в Тернопільському обласному ТЦК.

Що відомо про сутичку в Тернополі?

13 жовтня стало відомо про масову сутичку в Тернополі між цивільними та людьми у військовій формі і балаклавах. Конфлікт спалахнув, коли місцеві жителі взялися «визволяти» футбольного тренера Сергія З., якого разом із дружиною добу тримали в авто. За словами дружини, чоловіка затримали біля магазину, попри те, що він не перебуває в розшуку. Тернопільський ТЦК заявив, що їхніх «працівників тут немає».

За інформацією джерел видання «20 хвилин», «рекрутинг» у Тернополі нібито проводять бійці однієї з бригад, пов’язані з певною громадською організацією. Водночас у рекрутингових центрах наголошують, що жоден військовий підрозділ, окрім ТЦК, не має повноважень проводити мобілізаційні заходи.

779
