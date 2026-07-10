Сутички із ТЦК у Львові: суд обрав запобіжний захід підозрюваному

Судове засідання / © ТСН

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Сьогодні, 10 липня, у Сихівському районному суді Львова розпочалося засідання у справі 23-річного підозрюваного, якого затримали після конфлікту з військовими ТЦК на проспекті Червоної Калини.

Про це повідомляє кореспондентка ТСН.

23-річний Олег Гаврилов вдарив кулаком по голові одного правоохоронця, а згодом розпилив газовий балончик в обличчя іншому. Він — єдиний фігурант цього кримінального провадження.

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Підозрюваного у побитті поліцейських під час сутички з ТЦК у Львові заарештували на 60 діб без права внесення застави.

Олег Гаврилов / © ТСН

Напад на ТЦК у Львові — що відомо

Увечері, 8 липня 2026 року, у Сихівському районі Львова група невідомих осіб заблокувала, пошкодила та перекинула службовий автомобіль військовослужбовців територіального центру комплектування.

У Львівському обласному ТЦК та СП повідомили, що інцидент стався близько 21:30 на вулиці Червоної Калини. Військовослужбовці спільно з працівниками Національної поліції зупинили для перевірки документів громадянина 1996 року народження. За інформацією відомства, чоловік перебував у розшуку як порушник військового обліку з 12 червня 2026 року. Його затримали та доставили до ТЦК для проходження військово-лікарської комісії.

Львівський обласний ТЦК та СП призначив службове розслідування для перевірки правомірності дій своїх працівників під час затримання військовозобов’язаного.

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Очільник ОП Кирило Буданов та мер Львова Андрій Садовий також виступили із заявами щодо конфлікту.

У Міноборони зазначили, що всі винні та причетні до сутички мають бути покарані.

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