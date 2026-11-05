Сутички в Петропавлівській Борщагівці: поліція встановила понад сотню можливих учасників

Сутички в Петропавлівській Борщагівці / © Національна поліція України

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Національна поліція України спільно зі Службою безпеки встановила 130 осіб, які можуть бути причетними до заворушень в Петропавлівській Борщагівці Київської області. Частина з них, за даними правоохоронців, активно брала участь у протиправних діях та провокувала сутички.

Про це повідомила Національна поліція України.

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За результатами проведених заходів кримінальні аналітики з’ясували, що 27 із встановлених осіб були активними учасниками протиправних дій. Ще 24 людини, за інформацією поліції, демонстрували агресивну поведінку, підбурювали суспільство та навмисне провокували конфлікти з поліцейськими й військовослужбовцями Національної гвардії.

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Під час заворушень також зазнала значних пошкоджень службова техніка правоохоронців. Зокрема, було пошкоджено чотири поліцейські автомобілі та автобус Нацгвардії.

«Діям усіх активних учасників буде надано правову оцінку у межах розслідувань Нацполіції, СБУ та ОГП. Робота триває», — додали в поліції.

Дата публікації 14:41, 05.11.26 Заворушення під Києвом: поліція встановила 130 можливих учасників

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