Сутички у Петропавлівській Борщагівці / © Дмитро Лубінець

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Правоохоронці затримали 13 учасників сутичок, які сталися 2 листопада у Петропавлівській Борщагівці на Київщині. Серед підозрюваних — жінка з підробленим посвідченням лікаря, яка підбурювала людей до сутичок.

Про це повідомили Національна поліція України та Служба безпеки України.

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За даними слідства, одна з організаторок провокацій використовувала фальшиве посвідчення лікаря-хірурга. Місцева жителька представлялася працівницею приватної клініки та підбурювала людей до сутичок поблизу пункту тимчасової дислокації підрозділу Нацгвардії.

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Як зазначили у СБУ, жінка не здобувала вищої медичної чи фармацевтичної освіти, а Міністерство охорони здоров’я не видавало їй посвідчення лікаря.

Серед інших затриманих — 18-річний уродженець Запорізької області, який чотири з половиною роки перебував на тимчасово окупованій території України, а кілька місяців тому переїхав на Київщину. За інформацією правоохоронців, під час заворушень він бив кувалдою по автомобілю патрульної поліції та автобусу Нацгвардії.

Також затримали 22-річну місцеву жительку та 21-річного будівельника з Рівненщини. За даними слідства, вони брали участь у блокуванні проїзду, пошкодженні автобуса НГУ і закликали інших учасників трощити спецтранспорт.

Сімом затриманим СБУ повідомила про підозру в перешкоджанні законній діяльності військових формувань в особливий період та несанкціонованому поширенні інформації про їхнє переміщення або розташування в умовах воєнного стану. Суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

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Підозрюваним загрожує до восьми років позбавлення волі.

У межах розслідування правоохоронці провели 14 обшуків за місцями проживання фігурантів та вилучили речові докази.

Ще шістьом фігурантам слідчі Нацполіції оголосили підозри в хуліганстві та опорі правоохоронцям.

«Досудове розслідування триває, встановлюються обставини вчинення вказаних злочинів та причетні до них особи з метою подальшого притягнення до відповідальності», — додали в поліції.

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Сутички в Петропавлівській Борщагівці: що відомо

Нагадаємо, 2 листопада в Петропавлівській Борщагівці на Київщині сталися сутички. Їм передували повідомлення в соцмережах про нібито незаконне утримання 40 людей у підвалі однієї з будівель. На місце приїхала жінка на приватному автомобілі швидкої допомоги. Вона видавала себе за медикиню та стверджувала, що всередині перебувають люди з тяжкими травмами.

Керівник Офісу президента Кирило Буданов повідомив, що прибув на місце близько 21:00, коли ситуація вже була неконтрольованою. За його словами, поблизу будівлі зібралися орієнтовно 500 людей, а три автомобілі були пошкоджені.

Згодом правоохоронці встановили, що події в Петропавлівській Борщагівці були заздалегідь організованою провокацією.

«Ситуація зрежисована, і почалася вона з того, що прибула ця псевдомедикиня на автомобілі, брендованому під швидку медичну допомогу, з шевроном екстреної медичної допомоги нібито для надання допомоги особам, які утримувалися», — заявив міністр внутрішніх справ Іван Вигівський.

Після інциденту поліція затримала Валентину Молоду, яка називала себе лікаркою та власницею медичного закладу «Мед-Престиж». Суд відправив її під варту на два місяці без можливості внесення застави.

Водночас журналісти з’ясували, що клініка «Мед-Престиж», до якої Молода заявляла про свою причетність як власниця, не працює від 2023 року. Автомобіль швидкої допомоги, на якому жінка прибула до місця сутичок, продали ще 2024 року.

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