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"Сувеніри" від РФ: журналіст показав, що на полі бою залишилося від бійців ворожої армії

"Сувеніри" від РФ: журналіст показав, що на полі бою залишилося від бійців ворожої армії

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
Дата публікації
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"Сувеніри" від РФ: журналіст показав, що на полі бою залишилося від бійців ворожої армії

"Сувенір" від бійця РФ / Фото: Telegram / Бутусов плюс

В Україні ворог не може зберегти ні техніку, ні життя.

Часто-густо окупанти залишають на нашій землі "сувеніри", які потім знаходять ЗСУ. Так, журналіст показав шолом, який забув прихопити з собою на "концерт до Кобзона" військовослужбовець РФ.

Про це йдеться у репортажі журналіста Юрія Бутусова.

Журналіст показав "сувеніри", які залишили російські військові на полі бою

Журналіст показав "сувеніри", які залишили російські військові на полі бою

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Амуніція належала військовослужбовцю штурмового загону 37-ї гвардійської мотострілецької бригади ЗС РФ.

"Ця група російських піхотинців у повному складі полягла 11-го листопада під Новодонецьком, серед них і захисник "руського міра" з позивним "Малодец", – деталізував Бутусов.

Раніше на Херсонщині ЗСУ вразили дроном-камікадзе російський БТР-82А. Окупанти, які перебували в ньому, знищені.

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Дата публікації
Перегляди
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