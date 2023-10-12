Суворий облік постачання західної зброї та виробництво власної: Зеленський розкрив деталі Ставки

Важливою темою на Ставці, яку в четвер, 12 жовтня, проводив президент України Володимир Зеленський, було забезпечення воїнів Сил оборони власними, українськими збройними можливостями.

На цьому наголосив український лідер під час традиційного вечірнього звернення.

Зеленський висловив вдячність кожному лідеру та кожній державі, які допомагають Україні зброєю, технікою, снарядами, і запевнив, що українська влада робить все для того, щоб цього постачання було більше.

“До речі, вчорашній “Рамштайн” цьому допоміг. Але очевидно, що базовий курс держави – це власне виробництво, це своя зброя, техніка, свої снаряди за всіма позиціями, які потрібні для сил оборони. Усе – від ракет і дронів до броньованої техніки та снарядів потрібних калібрів”, - наголосив він.

За словами президента, Мінстратегпром уже представив доповіді за кількома напрямами: “броня”, ракети, ПТРК.

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“Сьогодні на Ставці була доповідь віцепрем’єра з інновацій щодо РЕБів – радіоелектронної боротьби. Розробляємо комплексну програму з усіх таких напрямів із чіткими термінами та обсягами”, - повідомив Зеленський.

Ще одним нагальним завданням президент назвав переведення у цифровий формат усього обліку постачання Силам оборони.

“Цифровізація дасть чітке розуміння, як забезпечуються наші воїни та де саме утворюються дефіцити і як вони заповнюються. Зокрема, для того, щоб ми могли показати кожному нашому партнеру інформацію щодо кожної поставленої одиниці зброї максимально оперативно. І щоб звіти тут, у Києві, не відрізнялися від реальних фактів на передовій”, - підкреслив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, раніше президент Зеленський анонсував важливу домовленість — Україна і Сполучені Штати працюватимуть разом для виробництва зброї та оборонних систем. Україна не залежатиме від логістики й термінів постачання і зможе забезпечити Збройні сили всім необхідним на місці.

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