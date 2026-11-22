Пістолет / © Pexels

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Увечері 21 листопада в центрі Івано-Франківська сталася стрілянина. Поблизу одного з кафе на пішохідній частині вулиці Незалежності, відомій як «стометрівка», між трьома чоловіками виник конфлікт, під час якого пролунав постріл. Унаслідок інциденту 34-річний місцевий житель дістав поранення ноги.

Про це повідомили в поліції Івано-Франківської області.

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Стрілянина в центрі Івано-Франківська: що відомо про конфлікт

За попередніми даними, чоловіки з’ясовували стосунки поблизу кафе, коли один із них застосував зброю. Постріл поранив 34-річного місцевого жителя.

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На місці події правоохоронці вилучили зброю, яка, за попередньою інформацією, може бути травматичною. Наразі її походження та тип встановлюють. Слідчі також з’ясовують, що стало причиною конфлікту та за яких обставин один із чоловіків відкрив вогонь.

«На місці виявили зброю, попередньо — травматичну», — зазначили в поліції.

Правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту. Правову кваліфікацію події визначать після завершення необхідних слідчих дій.

Скільки постраждалих унаслідок стрілянини на «стометрівці»

Унаслідок конфлікту травми отримали двоє чоловіків. 34-річного місцевого жителя з пораненням ноги госпіталізували. Інформації про тяжкість його стану наразі немає.

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Ще один учасник конфлікту — 27-річний чоловік — отримав ушкодження обличчя. Його доставили до поліції для з’ясування обставин події.

Нагадаємо, подібний випадок стрілянини нещодавно стався і в Одесі. У ніч на 15 листопада біля торговельного центру в Приморському районі міста конфлікт між двома компаніями переріс у бійку зі стріляниною з травматичного пістолета та застосуванням ножа. Унаслідок інциденту травмувалися шестеро людей, серед них — неповнолітній.

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